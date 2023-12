Laporta confirma que negociações por Félix e Cancelo vão "começar em breve"

Joan Laporta, presidente do Barcelona, confirmou que vão arrancar em breve as negociações para garantir que João Félix e João Cancelo irão continuar no clube catalão na próxima temporada."Interessa-nos que fiquem no Barcelona. Pensamos iniciar essas negociações num curto período de tempo porque, como sabem, Deco está a planificar a melhor maneira de negociar. Com o Atlético Madrid e o Manchester City temos uma bonita amizade", explicou Laporta.O presidente dos catalães frisou que "Cancelo e Félix estão a jogar a altíssimo nível desde que chegaram" e que o Barça quer que os dois fiquem por mais épocas.