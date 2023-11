Laporta deixa garantia: «Estamos totalmente com Xavi»

Xavi tem sofrido alguma contestação na sequência dos últimos jogos da formação culé – no fim de semana empatou com o Rayo Vallecanopara a Liga espanhola. A equipa orientada pelo antigo jogador não tem convencido, apesar do grande início de época. Na véspera do jogo entre Barcelona e FC Porto (terça-feira, 20h), Laporta, presidente do clube, garantiu que o treinador não tem o lugar em risco."Ele é o nosso treinador e estamos muito orgulhosos de o ter connosco. Estamos totalmente com ele, com toda a confiança. À exceção de Gavi, tem agora todos os jogadores disponíveis, incluindo alguns importantes como De Jong e Pedri. Conseguiu superar um cenário com tantas lesões e não foi fácil. Falei com ele depois do jogo com o Rayo Vellacano e ele está muito motivado. Xavi está a fazer um bom trabalho", afirmou em declarações à ‘TV3’.O presidente do Barcelona fez também a antevisão do jogo com o FC Porto: "Estou convencido de que a equipa vai estar determinada a ganhar o jogo e poder dedicar o triunfo e a qualificação ao Gavi. Contra o FC Porto espero que façamos um grande jogo e nos qualifiquemos".