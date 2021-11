Laporta desafiado a contratar Cristiano Ronaldo: «Se há momento para cometer essa loucura, é agora»

Toni Freixa foi um dos candidatos derrotados nas últimas eleições do Barcelona, ganhas por Joan Laporta, e desafiou o atual presidente do clube catalão a contratar Cristiano Ronaldo.Em declarações ao programa 'La Portería', do canal de televisão catalão Betevé, Toni Freixa considerou que Laporta deveria aproveitar o atual cenário de instabilidade desportiva do Manchester United para fazer regressar CR7 ao futebol espanhol, depois das 9 épocas que o internacional português passou no rival Real Madrid. Uma mudança que faria esquecer... Lionel Messi. "Se há momento para cometer essa loucura, é agora", afirmou Toni Freixa.Cristiano Ronaldo regressou ao Manchester United no início da temporada, com os red devils a pagarem 15 milhões de euros à Juventus. E se a nível individual a época do capitão da Seleção Nacional em Old Trafford está a ser positiva (9 golos em 12 jogos oficiais), coletivamente o cenário está longe de agradar a CR7. O Man. United a ocupar o 6º lugar da Premier League a 9 pontos da liderança e já registou vários resultados negativos, como a goleada (5-0) sofrida em casa no clássico com o Liverpool e a recente derrota (2-0), também em Old Trafford, no dérbi com o Man. City.Num outro programa, da televisão Esport3, Toni Freixa elogiou o regresso de Xavi Hernández ao Camp Nou e disse acreditar que o antigo médio e capitão blaugurana voltará a ter sucesso. "Xavi vem com ideias de multar e perseguir os jogadores. Penso que pretende convencê-los de uma certa ideia, fazer com que joguem de forma a desfrutarem do jogo. Com essa dinâmica as regras impõem-se por si mesmas e não acredito que possa haver uma guerra entre treinador e jogadores", justificouo advogado catalão.