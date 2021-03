Laporta diz que em caso de derrota nas eleições Messi "não continuará" no Barcelona

Joan Laporta não tem dúvidas de que em caso de derrota nas eleições do Barcelona que Lionel Messi não continuará no clube.





"Nós faremos uma proposta que vá de encontro com a atual situação do clube. Não podemos competir com outros clubes, mas ele não se guia pelo dinheiro. Estou seguro de que não continuará [no Barcelona] com os outros [candidatos]. Não ficou contente com o senhor [Toni] Freixa, a sua direção decidiu que não era imprescindível. A sua presença é 30 por cento dos bilhetes. Mas também tem retorno emocional... se sair, a vida continuará", afirmou o candidato à presidência dos culé, à margem de um debate com os dois restantes candidatos Víctor Font e Toni Freixa, na 'RAC 1'.Víctor Font acredita que é "imprescindível" fazer todos os possíveis para o craque argentino continuar em Camp Nou. "Deve continuar, sim ou sim. É imprescindível fazer todos os possíveis para que continue. Desportiva e economicamente é bom [para o clube]. Se for, levantarmo-nos-emos", atirou.Já Toni Freixa foi na mesma 'onda' que os seus oponentes. "Todos estamos de acordo de que deverá continuar, o verão passado nem todos estavam certos disso. Estou seguro de que ele quer continuar. A relação com a família é excelente. Se for, continuaremos a ser o melhor clube do mundo", vincou.