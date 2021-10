Laporta e a saída de Koeman: «Possivelmente devia ter acontecido mais cedo»

Joan Laporta compareceu esta sexta-feira na sala de imprensa, juntamente com o treinador interino do Barcelona, Sergi Barjuan, e falou do atual momento por que passa o clube. O presidente do clube catalão não escondeu que Xavi é o treinador desejado para substituir Ronald Koeman.





"Não mudei o meu discurso sobre Xavi, desde que ele foi para o Qatar sempre disse que seria treinador do Barça, só não sei quando. As informações que temos são boas, não acompanhei o Al Sadd. Todos os inputs que nos chegam são bons. Há pouco tempo tomou a decisão de ser treinador e não tem um contrato muito longo. Mas por muito que falemos de Xavi, permitam-me manter uma certa reserva sobre este assunto", pediu o presidente.Mas os jornalistas voltaram à carga e quiseram saber como é a sua relação com o antigo médio culé. "A nossa relação não arrefeceu. Não o via como diretor geral, sei que ele quer um dia ser treinador do Barça. Mantivemos conversas deste tipo."Teria sido melhor despedir Koeman mais cedo? "Possivelmente sim. Depois de as coisas acontecerem é fácil fazer análises. Podia ter acontecido antes, mas decidimos que ele merecia um voto de confiança, era uma forma de motivar o treinador e a equipa. Possivelmente devíamos ter decidido antes e assumo a responsabilidade pela decisão... A situação era insustentável. Entrámos numa espiral perigosa em que poderíamos perder tudo."O Barcelona recebe amanhã o Alavés (20h00) com Sergi Barjuan no banco.