Laporta e a situação de Messi: «Venda de Cristiano Ronaldo aconteceu noutras circunstâncias»

Joan Laporta, candidato à presidência do Barcelona, explica em declarações ao jornal 'Marca' que é o favorito nas eleições de 24 de janeiro e explica como pretende convencer Lionel Messi a não deixar o clube no próximo verão.





"Vamos utilizar todas as nossas artes para que o Messi fique connosco. A venda do Cristiano Ronaldo por parte do Real Madrid aconteceu noutras circunstâncias, mas o caso do Leo é particular", referiu Laporta, que liderou o clube entre 2003 e 2010."Tornar-se-ia num dos poucos jogadores, como Pelé, que jogou apenas num clube. Ele não se baseia só em dinheiro. Vamos fazer-lhe uma boa proposta económica, mas não chegaremos ao que podem oferecer outros clubes. Tenho uma boa relação com o Messi, ele gosta do Barça. Estou convencido que está à espera que o novo presidente lhe faça uma proposta. Vai basear-se numa equipa competitiva, que possa ganhar a Champions. Se fizer uma proposta vou cumpri-la, tenho a sorte de ter credibilidade junto do Leo", considerou Laporte.