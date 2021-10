Laporta e Koeman não se falaram na viagem de regresso a Barcelona

A tensão no Barcelona vai de mal a pior. Os resultados não melhoram, as exibições não convencem e a relação do presidente, Joan Laporta, com o técnico holandês, Ronald Koeman, é cada vez mais fria. Desta vez é o jornal catalão ‘Sport’ que indica que após o embate entre Barcelona e Benfica, que as águias venceram por 3-0, os dois não falaram.





Segundo a informação do jornal, era suposto que, na viagem de avião entre Lisboa e Barcelona, presidente e treinador falassem do desaire no Estádio da Luz. Porém, quando ambos se cruzaram quer no aeroporto, quer em plena viagem, não houve qualquer interação entre ambos, dando a entender que a tensão é cada vez mais palpável.O jornal afirma ainda que as testemunhas de toda a situação foram os jogadores e membros do staff que começam a ficar cada vez mais habituados ao distanciamento entre as duas figuras blaugranas.Durante o percurso de cerca de duas horas entre a capital portuguesa e a Catalunha, ambos estiveram sentados na parte da frente do avião. O presidente foi acompanhado por Rafa Yuste, membro da direção do clube. Já Ronald Koeman viajou ao lado de Alfred Schroeder, o seu adjunto. Contudo, apesar da proximidade não houve qualquer troca de palavras.