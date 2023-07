Laporta e o 'sim' à Champions: «Estamos satisfeitos pela UEFA não ter visto razão para ficarmos de fora»

"Estamos satisfeitos, porque a UEFA não viu qualquer razão para ficarmos de fora da competição. Depois de conquistar a La Liga, queremos mais e temos de dar o salto para a Europa e é por isso que nos estamos a reforçar", afirmou Juan Laporta no 12.º encontro de adeptos do Barcelona, em Castilla La Mancha.Em relação a Arda Güler, jovem talento de 18 anos do Fenerbahçe, Juan Laporta não escondeu o interesse do Barcelona: "É um jogador turco muito jovem. É verdade que clubes importantes da Europa o querem e estamos a falar com o Fenerbahçe", concluiu.