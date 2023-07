Laporta e o vírus que afetou o Barcelona: «Jogadores estão mal da barriga, alguns com vómitos»

Joan Laporta lamentou, em declarações ao jornal 'Marca', que o particular com a Juventus não tivesse sido realizado, sobretudo pelos adeptos norte-americanos que aguardavam o encontro, mas o presidente do Barcelona contou que os jogadores não estavam em condições. A equipa culé foi afetada problemas gastrointestinais durante o estágio nos Estados Unidos."Foi um vírus que afetou apenas a equipa, eu estou bem. Estão mal da barriga, alguns com vómitos, não conseguiam jogar", explicou o líder dos blaugrana."Tentámos alterar o jogo para segunda-feira, mas não foi possível porque o estádio já estava reservado para essa data. Não há possibilidade de se fazer o jogo, por uma questão de datas", acrescentou Laporta.