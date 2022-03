Laporta e os milhões da Spotify: «Um dos melhores acordos de patrocínio de um clube»

Os sócios do Barcelona vão ratificar no dia 3 de abril o acordo de patrocínio com a Spotify, "um dos melhores acordos de sponsorização de um clube de futebol e de 'naming rights' de um estádio, se não mesmo o melhor", segundo explica Juan Laporta, o presidente dos blaugrana, numa entrevista ao jornal 'Mundo Deportivo'. Só não revela é quanto dinheiro os catalães vão encaixar..."Há um acordo de confidencialidade, como em tantos contratos que se assinam entre empresas privadas, que não foi imposto pelo Barça porque nós estamos livres e abertos a dar todos os detalhes. Estamos muito orgulhosos deste contrato, assinado com uma empresa conhecida, que seguramente todos os barcelonistas têm no telemóvel", explicou."Quanto ao contrato, a Spotify pediu-nos, sob acordo de confidencialidade, que não o tornássemos público. Está cotada em bolsa, mas não creio que seja por isso. Julgo que é pela reação que poderiam ter os clientes da Spotify ou outros agentes do mundo da música, que podiam interferir com a sua política estratégica. Aí não nos metemos. São coisas da companhia com quem assinamos e espero que os nossos sócios entendam isto. Mas estou à disposição dos sócios que queiram mais informações."Laporta não é da opinião que os sócios vão votar às cegas, sem saber quanto dinheiro ao certo vai entrar nos cofres do clube. "Estarão a votar na Spotify, uma empresa conhecida. Ter o nome de uma empresa conhecida na camisola e no estádio não é votar às cegas. Também não se sabe quanto se paga aos futebolistas porque há privacidade e não creio que isso seja grave. Entendo a opinião de qualquer sócio do Barcelona que considere que isto devia ter sido feito de outra maneira, mas a questão é que isto foi-nos imposto. Tenho de respeitar os contratos que assinamos."A imprensa falou em 275 milhões por quatro anos, mas Laporta não confirma. "É um grande contrato, que gera uma sinergias muito boas", referiu o líder dos blaugrana.