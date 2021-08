Laporta explica contas do Barcelona e responde aos críticos: siga em direto

Dinheiro gasto à velocidade da luz

"Na carta [Bartomeu] refere que os salários dispararam porque não podiam competir com os clubes apoiados por estados e com a Premier League. Mas essa política desportiva foi nefasta. Desde que se vendeu o Neymar, por 222 milhões, o dinheiro foi gasto de forma desproporcionada e à velocidade da luz. Isto dispara os salários e as amortizações, é onde nos encontramos agora. A prova está que desportivamente as coisas não nos correram bem. Deviam ter mudado o modelo e apostar em 'La Masia' (formação)."





"Ele [Bartomeu] diz que perdoámos 16,7 milhões de euros ao Neymar. Outra mentira. Recordo-lhe o mal que fez à imagem e à economia o caso Neymar. Foi um monte de mentiras. A direção de Bartomeu fez um pacto vergonhoso com as finaças, em que se condenou o Barcelona pela primeira vez na história por delitos fiscais. Em contrapartida, os senhores Bartomeu e Rosell ficaram livres de responsabilidades penais, enquanto o Barcelona pagou uma multa de 5,5 milhões. Deparámo-nos com três processos laborais visando Neymar. Não perdoámos 16 milhões de euros a Neymar"."Bartomeu diz a propósito da proposta da LaLiga, com o CVC, que tornar-nos parceiros ter-nos-ia beneficiado, porque significou hipotecar direitos audiovisuais por 50 anos. Demonstra a estratégia de curto prazo da sua direção quando se trata de preencher lacunas a curto prazo e não olhar para o longo prazo. É assim que tem acontecido, a gestão foi desastrosa e também muito preocupante. Vamos sair dessa situação porque estamos a trabalhar para isso.""Fizeram uns pagamentos desproporcionados a intermediários, não estou a falar de empresários. Uma contratação custou 40 milhões de euros e pagámos como prémio de compra 8 milhões e por venda 2 milhões. Pagava-se a uma pessoa 8 milhões de euros para detetar jogadores interessantes na América do Sul. São quantidades muito grandes e esta é uma forma imprópria de se atuar.""Recebi a carta de Bartomeu, que a quis tornar pública, respeito isso, e depois de a ler vi que está cheia de mentiras, com um esforço para justificar o injustificável, ponto por ponto é um exercício de desespero, aproveita um momento de convulsão no clube. Não partilho as contas que ele faz. Dizem que não são responsáveis pelo exercício de 2020/21 e que são responsáveis até março de 2021. As contas que se fecharam são da sua responsabilidade. Isto já aconteceu no passado. Reiteram uma mentira. No clube estava institucionalizado que se repetes uma mentira ela torna-se realidade. Insiste que a minha gestão deixou resultados negativos, quando o tribunal deixou claro que não.""Fomos obrigados a trabalhar para mostrar aos nossos credores que o clube é viável. Tivemos de mostrar credibilidade. Temos um fundo de manobra negativo de 553 milhões. É a diferença entre o que devemos e o que nos devem. A dívida bancária cresceu, é mais de 600 milhões.""Temos prejuízos de 468 milhões e já o comuncámos à LaLiga. O impacto da covid-19 é de 91 milhões. O Barcelona tem um património negativo líquido de 451 milhões, é uma situação muito delicada.""Deparámo-nos com empréstimos com 9% de juros. Com o refinanciamento de 560 milhões, a 1%, conseguimos assumir a situação.""Encontrámos uma política salarial errónea, que gera muitos prejuízos, em pirâmide invertida: os jovens com contratos curtos e os veteranos com vínculos longos. Precisámos também de fazer obras urgentes em Camp Nou porque encontrámos um relatório de 2019 que dizia haver perigo para o público. Custaram 1,1 milhões de eutos. Graças a esta intervenção pudemos abrir ontem o estádio. Se tivesse havido um jogo antes não poderíamos abrir as portas, pois não íamos colocar os adeptos em risco.""Quero explicar a situação que encontrámos no clube e expor os números de forma a que todos entendam. A primeira coisa que tivemos de fazer foi pedir um crédito de 80 milhões de euros, porque sem ele não podíamos fazer frente à folha de pagamento."