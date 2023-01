Laporta garante: «Por 80 milhões seguramente o Bernardo Silva não vem»

Joan Laporta descartou numa entrevista à Cadena SER a contratação de Bernardo Silva, devido ao elevado valor pedido pelo Manchester City."Por 80 milhões de euros o Bernardo Silva seguramente não vem, porque não pagamos", assegurou Laporta, travando assim um dos maiores desejos de Xavi.O presidente falou também de Erling Haaland, outro jogador do City que esteve na mira dos catalães. "Ouço o pai do Haaland dizer que depois de algum tempo no City talvez... mas veremos como evolui. De momento estamos concentrados nos nossos jogadores, o Lewandowski está muito bem."Laporta foi também questionado sobre Messi e deixou uma garantia: "Tive de colocar a instituição à frente do melhor jogador da história, perante a ameaça de ruína económica. Não consegui retê-lo, mas acho que fizemos o melhor para o clube", explicou o líder dos blaugrana, que afiançou: "Tenho uma boa relação com ele. Não lhe devemos dinheiro, está tudo liquidado."