Laporta garante que Benfica, Sporting e FC Porto aceitariam integrar já a Superliga Europeia

Joan Laporta garantiu numa entrevista à RAC1 que Benfica, Sporting e FC Porto estariam disponíveis para integrar já a Superliga Europeia se o projeto avançasse neste momento.



O presidente do Barcelona, grande impulsionador da competição que não chegou avançar, garante que pelo menos 13 clubes integrariam já a prova. "Inter, Milan, Nápoles, Roma; qualquer equipa espanhola menos o Atlético Madrid, que tem outra posição; o Marselha; os três portugueses, Benfica, Sporting e FC Porto; os três holandeses, Ajax, Feyenoord e PSV, e dois belgas, Anderlecht e Bruge."



"Isto seria numa primeira fase, depois poderiam integrar-se outros", acrescentou.



Já no que diz respeito ao PSG, Laporta reconhece não estar interessado na inclusão do campeão francês, pois "manda na UEFA". Quando aos ingleses foi claro: "Eles já têm a sua própria Superliga".