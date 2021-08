«Laporta, lacaio de Florentino»: Adeptos do Barcelona protestam em Camp Nou após saída de Messi

Os adeptos do Barcelona mostraram este domingo o seu descontentamento com a situação do clube blaugrana culpabilizando o presidente, Joan Laporta, pela saída de Messi do clube para o Paris Saint Germain.





Todo normal. Día de partido en el Camp Nou. ‍?? pic.twitter.com/OY60ZWMC8X — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) August 15, 2021

Em Camp Nou, horas antes do jogo de estreia do Barcelona nesta temporada na LaLiga, foram afixadas tarjas em que se pode ler "Laporta Judas, enganaste Deus", "o Barça não é um negócio" ou "Laporta, lacaio de Florentino". Entretanto, as tarjas já foram retiradas das imediações do estádio.O Barcelona apresenta-se este domingo em Camp Nou frente à Real Sociedad, às 19h, pela primeira vez desde a saída de Messi.