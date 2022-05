Laporta: «Mbappé está a pedir 50 milhões limpos por ano»

Joan Laporta revelou esta terça-feira, em entrevista à 'Catalunya Radio', que não vai avançar com uma proposta por Kylian Mbappé, craque do Paris Saint-Germain que está prestes a assinar pelo Real Madrid, expondo o salário que o internacional francês está a pedir para sair do Parque dos Príncipes.

"O clube não vai voltar a entrar mais em loucuras. Não vamos voltar a passar por isso e tudo está a ser calculado. O Mbappé está a pedir entre 40 a 50 milhões de euros limpos por ano. Quer 50 milhões de euros. O Mbappé está ao nível dos 'super-tops'. Depois, não ganham a Liga dos Campeões nem um nem outro [jogador e clube]. Isso também há que ter em conta. Falar de salários de 25, 30 ou 40 milhões de euros não será para nós. Seria um agravamento comparando com outros jogadores que estão a ser preparados para serem um dia uma referência no mundo do futebol e que estão no Barcelona a começar as suas carreiras. Não vamos fazê-lo, nem queremos", disse o presidente dos catalães, assumindo ainda que vai construir um plantel que consiga lutar por todos os títulos em 2022/23.

"Temos que ter um plantel que aspire conquistar todas as competições. Liga dos Campeões? Claro! Esta temporada pensava que podíamos conseguir ganhar o campoenato, contava que o Real Madrid pudesse escorregar na reta final, mas foi uma equipa muito regular. Não conseguimos pressioná-los. A Liga dos Campeões foi uma deceção", terminou.