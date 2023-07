Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Laporta: «Mbappé? Serei sempre a favor de jogadores que venham para promover a nossa liga» Avançado francês, que segue à margem do grupo de trabalho no PSG, foi recentemente colocado na rota do Barcelona





• Foto: Action Images