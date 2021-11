Laporta em dia de apresentação de Dani Alves: «Não descarto o regresso de Messi e Iniesta»

Dani Alves voltou a Camp Nou e deu entrevista... de chinelos Dani Alves voltou a Camp Nou e deu entrevista... de chinelos

Joan Laporta não cabia em si de contente hoje, em Camp Nou. Mais de 10 mil adeptos culés estiveram no estádio para assistir à apresentação de Dani Alves, o defesa brasileiro que regressa aos blaugrana, aos 38 anos."Obrigado por teres voltado", disse ao jogador o presidente do clube. "Vamos voltar a fazê-lo. É uma pessoa que se fez a si mesma, lutou, tem talento e imprime caráter onde quer que vá. É o jogador com mais títulos na história. Disse-me que queria voltar e ajudar esta equipa que está a formar-se, fisicamente é superdotado. Lembro-me que uma vez me contou que quando era pequeno percorria 20 km a correr ou a andar para chegar à escola. É uma pessoa que gosta de competir e espero que transmita isso à equipa."O presidente do clube catalão contou como reagiu Xavi quando lhe disse que Dani Alves estava disposto a voltar. "Disse-me que o Dani é uma das pessoas que a equipa precisa. A partir daí, avançámos para a contratação.".Laporta foi questionado sobre outros regressos, nomeadamente de Messi e Iniesta. "Não o desacarto. Aconteceu com o Dani. E quero agradecer-lhe porque viu a situação em que o clube está e quis vir ajudar. Também lhe agradeço o esforço económico que fez. Vamos rever esta situação, mas ele fez esse esforço e é de agradecer. O Messi e o Iniesta são espectaculares, não posso prever o futuro, mas estão a jogar e têm contrato com outros clubes. No entanto, na vida nunca se sabe..."