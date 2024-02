Laporta perde a cabeça e atira tabuleiro de comida pelos ares após empate do Barcelona

O empate caseiro do Barcelona frente ao Granada (3-3) , penúltimo classificado da LaLiga, deixou o ambiente no seio da equipa catalã ainda mais tenso, sentimento que ficou espelhado em Laporta, presidente do clube, no final da partida. Segundo a 'Catalunya Ràdio', o máximo dirigente ficou tão indignado com o resultado que atirou um tabuleiro de comida pelos ares e nem desceu ao balneário para dirigir algumas palavras à equipa depois de mais um desfecho negativo.Recorde-se que o Barcelona ocupa o 3.º lugar da LaLiga à 24.ª jornada, mas já está a 10 pontos do líder Real Madrid e a cinco do Girona, 2.º classificado.