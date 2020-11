Laporta quer segurar Messi no Barcelona e lembra proposta milionária que chegou de Itália

Joan Laporta apresentou esta segunda-feira a sua candidatura à presidência do Barcelona e Messi foi, obviamente, um dos tópicos comentados. O antigo líder dos blaugrana (entre 2003 e 2010) sublinhou que ainda não falou com o argentino sobre a sua continuidade no clube - depois de no verão se ter assistido a uma verdadeira novela sobre o caso... - mas acredita que o jogador que ficar em Camp Nou.





"Messi quer o Barcelona e, pessoalmente, respeitamo-nos e gostamos um do outro, mas ainda não falei com ele sobre a sua continuidade. Acredito que vai dar uma oportunidade ao Barça. Vou falar com ele quando for ocasião e sei que nos vai dar margem. Claro que deve ter ofertas, mas sempre as teve. Moratti [antigo presidente do Inter] quis vir contratá-lo em 2006 e ofereceu-me 250 milhões de euros, eu disse que não e ele também. E aí percebi como queria o Barça. Nunca se guiou pelo dinheiro. Haverá tempo para conversarmos. Com uma boa proposta escolheria o Barça. Conhece-nos e sabe que nunca o enganei e como trato os jogadores. Vou apresentar-lhe um projeto e ele será o primeiro a entender a situação económica do Barcelona", afirmou.Laporta apontou também os motivos deste 'regresso': "Apresento-me porque amo o Barcelona, amo os adeptos e o clube. Temos um plano para regressar à primeira linha do futebol mundial. Há muitas maneiras de se conseguir o sucesso, mas só há um caminho: trabalho, esforço e persistência".