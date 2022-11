Laporta reconhece na Colômbia: «Quisemos o Luis Díaz mas o Liverpool adiantou-se»

Joan Laporta admitiu na Colômbia que o Barcelona esteve interessado em Luis Díaz, avançado que foi contratado pelo Liverpool ao FC Porto em janeiro deste ano."Tínhamos acabado de chegar ao clube e o Liverpool adiantou-se. Houve um momento que considerámos a sua contratação, mas estávamos numa situação económica delicada, que tínhamos de reverter, e eles adiantaram-se", explicou o presidente dos blaugrana num evento da Fundação Barça, na Colômbia."É um grande jogador, pertence ao Liverpool e não vou falar mais do assunto. Mas reconheço que na altura em que ele saiu do FC Porto para o Liverpool tivemos uma conversa com o seu empresário. Mas as coisas com o Liverpool já estavam muito adiantadas", acrescentou Laporta.