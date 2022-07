Laporta responde aos críticos: «Respeito toda a gente e não me meto na economia dos outros»

Joan Laporta, presidente do Barcelona, compareceu esta sexta-feira num evento em Manhattan para fechar um acordo com a ACNUR (agência da ONU para refugiados), e aproveitou para abordar as críticas que os catalães têm recebido na sequência da contratação de inúmeros jogadores no mercado de verão, apesar da frágil situação financeira do clube.O espanhol começou por visar Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique, e os bávaros. "Gostava que se concentrassem nas suas contas, entrou agora uma quantidade de dinheiro importante [no clube] graças à venda de Lewandowski. Respeito toda a gente e não me meto na economia dos outros".Laporta falou depois sobre a situação do clube, deixando uma mensagem aos críticos. "Dou-lhes o benefício da dúvida porque pensavam que não podíamos [fazer as contratações], mas não tiveram em conta a força do Barcelona. É desconhecimento e falta de informação sobre o nosso clube. As 'alavancas' fortaleceram-nos muito. Já passámos essa página. O Barcelona tem mais de 120 anos de história e ativos com um grande valor, um valor muito superior aos ativos de outros clubes, que têm o valor que têm".E prosseguiu: "Faturámos 667 milhões e meio [de euros] com a cedência de 25 anos dos direitos televisivos. Estamos a fazer um bom trabalho. Preferia não ter feito isto, mas foi necessário e o futebol está à nossa espera. Os adeptos do Barcelona estão habituados e as nossas exigências são superiores às dos outros. Temos mais de 400 milhões de adeptos que nos exigem mais que aos outros. Cada um sabe o que tem de fazer e se eu não me meto no que os outros fazem, peço que também não se metam no que nós fazemos. Vamos competir dentro de campo e depois vemos quem trabalha mais e melhor. Não digo isto com intenção de discutir, mas sim para que se preocupem com as coisas deles", rematou.