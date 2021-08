Laporta revela os pormenores do contrato que negociou com Messi

Com meio mundo a não falar de outra coisa, Joan Laporta deu esta sexta-feira uma conferência de imprensa para explicar a saída de Messi do Barcelona. O presidente do clube da Catalunha adiantou os pormenores do contrato que estava a negociar com o craque argentino.





"Não quero deixar falsas esperanças. O jogador tem outras propostas, a LaLiga começa em breve e ele também precisava de tempo para avaliar as suas opções. Insisto, falámos durante dois meses. Ao início acordámos um contrato de dois anos, a pagar em cinco temporadas. Messi facilitou-nos em tudo. Pensámos que isto encaixaria nos critérios da LaLiga, em outros países funciona, mas aqui não aceitaram. A LaLiga também tinha as suas pressões porque havia clubes que queriam que se cumprissem as normas... Depois, passámos a um contrato de cinco anos, que o Leo também aceitou. Ele tem os seus planos, que passavam no mínimo por dois anos no Barça. Nós queríamos que a etapa pós-Messi começasse em dois anos, mas vamos ter de a adiantar. Não pode ser. Quando fizemos o contrato de cinco anos, pensávamos que podíamos renovar. A LaLiga deu a entender que isto podia avançar. É certo que receberíamos dinheiro, mas pensámos que hipotecar os direitos de TV por meio século não seria conveniente para o clube. O Barcelona está acima de tudo", revelou.