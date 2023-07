Laporta revela que Barcelona ainda deve dinheiro a Messi: «Pagamos religiosamente»

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou numa entrevista ao jornal 'La Vanguardia', que o clube ainda deve dinheiro a Lionel Messi e que a dívida será amortizada até 2025. É decorrente de um acordo que a anterior direção, liderada por Josep Maria Bartomeu, fez com vários jogadores no sentido de atenuar a folha salarial da equipa."O que lhe é devido é o adiamento da massa salarial que foi acordado com a direção anterior e que produziu pagamentos pendentes que terminam em 2025. É pago religiosamente", explicou o atual líder dos blaugrana.Messi deixou o Barcelona em 2021 para rumar ao PSG. Esta época o clube catalão tentou o regresso do craque argentino, que optou por assinar, em contrapartida, pelo Inter Miami. "Tínhamos um acordo com a LaLiga para dedicar parte dos recursos que temos à contratação de Messi. Estava contemplado no plano de viabilidade. Comunicámos isso a Jorge Messi [pai e empresário do jogador], mas ele disse-me que o Leo estava a ter um ano muito difícil em Paris e que queria menos pressão. Com a nossa opção, ele teria continuado a estar sob pressão e eu entendi a decisão", acrescentou Laporta.