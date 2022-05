Laporta: «Segundo a LaLiga, nem com 600 milhões de euros teríamos margem para contratar»

Joan Laporta, presidente do Barcelona, abordou em entrevista ao 'L'Esportiu' a situação financeira dos catalães, frisando que o clube está numa posição "muito complicada" por conta das exigências da LaLiga."Segundo a LaLiga, nem com 600 milhões de euros teríamos margem salarial. É uma posição muito complicada. Continuaremos a discutir com eles porque não faz sentido que não possamos contratar ninguém. Esta semana estivemos em Madrid mas avançámos muito pouco [com as conversas]. Se o CVC se concretizasse eles teriam de nos pagar, caso contrário não. Há outras operações que estamos a planear para melhorar as contas, mas a LaLiga em vez de nos ajudar, tenta-nos prejudicar. É algo que nos surpreende muito. Queremos ter isto solucionado antes de 30 de junho", referiu o espanhol, que defendeu uma autêntica 'revolução' no plantel para a próxima temporada e deixou críticas à prestação da equipa."Estou chateado e dececionado. Não se pode perder em casa com o Rayo [Vallecano], Cádiz e Villarreal. Faltou atitude à equipa. Sofri tanto ou mais do que o treinador por essa falta de carácter. Não entendo, falta liderança em campo. Como presidente estou muito dececionado. O diagnóstico é claro, temos de fazer um plantel mais competitivo. Alguns contratos que herdámos terão de ser corrigidos. Tomaremos decisões drásticas", rematou.