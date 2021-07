Laporta sem descanso para renovar com Messi

A novela Messi continua em pleno vapor, com o presidente Joan Laporta a desenvolver todos os esforços para colocar ‘preto no branco’ a renovação contratual do astro argentino. O líder blaugrana não estará nos particulares do Barcelona frente ao Estugarda (amanhã) e Salzburgo (na 4.ª feira), por forma a limar as últimas arestas no novo contrato de Messi (válido por cinco temporadas), assim como assegurar a autorização de La Liga para a inscrição do jogador, devido ao limite salarial imposto.

Messi, por sua vez, está de regresso à Europa, após a conquista da Copa América pela Argentina. Na companhia do colchonero Luis Suárez, La Pulga viajou para Ibiza, onde vai cumprir os últimos dias de férias. A expectativa blaugrana é anunciar a renovação do avançado após o regresso da equipa da Alemanha, local do estágio de pré-temporada. O regresso do camisola 10 aos treinos ocorrerá logo a seguir.