Laporta sobre Deco: «É suficientemente honesto para evitar conflito de interesses»

Raphinha tem sido um dos nomes que mais têm circulado na imprensa internacional quando o tema são possíveis reforços do Barcelona para a próxima temporada. O internacional brasileiro, que atualmente joga no Leeds United, da Premier League, é um dos jogadores pretendidos pelos responsáveis culés para reforçar o ataque da equipa em 2022/23 e conta com Deco, ex-jogador do Barcelona e seu representante no futebol, para facilitar todo o processo.

Em entrevista concedida esta terça-feira à 'Catalunya Ràdio', Joan Laporta enalteceu a honestidade do ex-internacional português e a sua boa relação com o clube, sublinhando que Deco nunca provocou um conflito de interesses sempre que aconselha o Barcelona a investir no mercado brasileiro.

"Foi jogador do Barcelona, conhece a casa e aconselha-nos como especialista do mercado brasileiro. É suficientemente honesto para evitar um conflito de interesses. É um homem preparado, um líder e gostamos muito de contar com os seus conselhos", disse Laporta, em declarações citadas pelo jornal espanhol 'AS'.