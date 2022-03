Laporta sobre Haaland e Mbappé: «Não vamos procurar jogadores que sejam mais que a equipa»

Joan Laporta concedeu esta sexta-feira uma entrevista ao jornal espanhol 'Mundo Deportivo', onde abordou questões relacionadas com possíveis reforços na próxima temporada, bem como o teto salarial da equipa principal, aproveitando o momento para dizer aos sócios e adeptos culés para continuarem "tranquilos" porque não irá "perder a cabeça" por uma transferência "que coloque em risco a instituição"."Não vou falar de jogadores em concreto, mas posso dizer-lhes [aos adeptos] que não vamos fazer nenhuma transferência que coloque em risco a instituição e o clube. Que os sócios e sócias continuem tranquilos porque não vamos perder a cabeça por uma operação desta magnitude. A maioria dos jogadores querem vir para o Barcelona, gostam do clube, da equipa, da nossa filosofia, da nossa forma de trabalhar e entender o futebol. E isso é bom, temos vários casos desses diariamente. Terão de adaptar-se aos níveis salariais do Barcelona e a uma estrutura económica que mantenha a sustentabilidade e equilíbrio do clube", disse, quando questionado sobre a possibilidade de Haaland vestir as cores do Barcelona na próxima época.Já sobre Mbappé, Laporta assumiu que o clube continua "a trabalhar para melhorar o plantel", mas que "não vai procurar jogadores que sejam mais que a equipa". "A direção está a trabalhar para melhorar o nosso plantel, que está cada vez melhor, estamos cada vez mais satisfeitos. Quero se entenda que estamos a dar prioridade à equipa acima de tudo, uma equipa reforçada em cada uma das suas linhas e que não vamos procurar jogadores que sejam mais que a equipa. O que queremos é reforçar a equipa que temos e que joga num sistema genuíno ao que é ser Barça", finalizou.