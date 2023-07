Laporta sobre Messi: «Esteve muito perto de regressar, mas entendemos por que decidiu ir para Miami»

Depois de vários rumores que ligavam Lionel Messi a um possível regresso a Barcelona, o craque argentino foi oficializado este verão como reforço dos norte-americanos do Inter Miami, equipa que atualmente milita na Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos.Aproveitando a estadia em solo norte-americano, onde a equipa está a realizar um estágio de pré-temporada, o presidente do campeão espanhol na última temporada atendeu aos microfones da 'ESPN' para falar sobre a transferência 'surpresa' do craque argentino para o emblema presidido pelo ex-futebolista David Beckham."Esteve muito perto de regressar [ao Barcelona], mas entendemos por que decidiu ir para Miami. Explicou-nos o seu pai e eu agradeço-lhe por isso. Tinha passado um tempo sob muita pressão em Paris e em Barcelona teria sido igual", frisou Joan Laporta, aproveitando para recordar a forma como Lionel Messi acabou por sair do Barcelona rumo ao PSG: "Senti-me muito triste, mas o clube está acima de qualquer jogador. Oxalá que tudo tivesse sido diferente, mas a nossa economia não estava bem e tivemos de tomar algumas decisões. Tenho a consciência limpa porque sei o que tive de fazer."