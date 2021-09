Laporta: «Tentámos contratar Neymar este verão. Estava louco para vir para o Barcelona»

Joan Laporta atendeu esta segunda-feira aos microfones do programa 'Onze', da Esport 3, para abordar alguns dos temas que mais preocupam os adeptos do Barcelona, como a questão do 'Fair-Play' financeiro ou a saída de Lionel Messi, mas não deixou de fazer declarações 'bombásticas'.

"Tentámos contratar Neymar este verão. Estava louco para vir [para o Barcelona]. Naquele altura parecia interessante. Interpretávamos o 'Fair-Play' de outra forma", revelou o presidente dos culé, antes de abordar ainda a questão da Superliga Europeia, competição que diz manter-se de pé.

"Temos ganho em todos os tribunais. A UEFA não pode impedir que o projeto prossiga. Podíamos tê-lo apresentado de melhor forma, mas seria a competição mais atrativa do mundo. Estamos num processo de melhoramento. O que dizem o Barcelona e o Real Madrid deveria ser ponderado. Tebas [presidente da Liga espanhola] é um defensor das normas, de que se cumpra o 'Fair-Play'; se aceitasse que não é um ataque à LaLiga, sairíamos todos a ganhar. É um bom profissional, mas está muito concentrado na sua ideia. Está numa cruzada contra o PSG", atirou.