Laporta: «Vou fazer tudo para que Messi termine a carreira no Barcelona e seja aplaudido por todos»

A partida de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain apanhou todos os adeptos do Barcelona desprevenidos, com a transferência do craque argentino a ser, durante algum tempo, difícil de digerir por grande parte da massa associativa dos blaugrana. E é por esse mesmo motivo que Joan Laporta esta sexta-feira voltou a sublinhar a intenção de fazer regressar o "melhor jogador da história do Barcelona" ao clube que o viu crescer, depois de uma despedida triste que deixou o presidente em "dívida" para com 'La Pulga'.

"Fiz o que tinha que fazer com o intuito de colocar a instituição [Barcelona] acima do melhor jogador da nossa história. Conheço o Messi desde que ele era uma criança. Sinto-me moralmente em dívida para com Messi. É o melhor jogador da nossa história e eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para assegurar que ele tenha o melhor final de carreira com a camisola do Barcelona vestida", vincou o presidente dos culé, em entrevista ao 'CBS Sports', assumindo a clara intenção de ver novamente Messi vestido com as cores do Barcelona. "Gostava muito de trazê-lo de volta. Não vai ser nada fácil, mas acho que com a estratégia correta que vamos consegui-lo. Penso que Messi foi o jogador mais importante da nossa história. Durante um longo período de sucesso, ele foi definitivamente o nosso líder. Era ele que entusiasmava os nossos adeptos. Vamos fazer o nosso melhor para que Messi termine a carreira no Barcelona e seja aplaudido por todos."

Admitindo que o ponto dado na história de Messi em Barcelona "não foi o melhor", Joan Laporta assegura ter montada uma estratégia para fazer regressar o agora jogador do PSG. "Tal como eu disse, sinto-me moralmente em dívida para com Leo. O final de Leo no Barcelona não foi o melhor. Foi um período difícil. Tivemos que tomar uma decisão e colocar o clube acima do melhor jogador da nossa história. Mas penso que agora temos que trabalhar para que Messi volte a vestir a camisola do Barcelona no final da carreira e para que seja aplaudido em todos os estádios que ele jogar. Vamos fazer o nosso melhor para dar-lhe o final de carreira que merece. Temos uma estratégia para fazê-lo regressar ao Barcelona. O Barça ama o Leo, os adeptos amam o Leo e eu também o amo. Vou fazer o meu melhor, mas também é importante ver que ele ainda tem mais um ano de contrato com o PSG, algo que devemos respeitar", concluiu.