Laporta: «Xavi disse-me que queria ficar até final da época e aceitei porque ele é uma lenda»

Joan Laporta reagiu este domingo à decisão de Xavi Hernández de deixar o clube no final da época. O presidente do Barcelona esteve na Cidade Desportiva Joan Gamper onde se reuniu com a equipa e no final deu algumas explicações."Xavi comunicou-me que iria sair no final da temporada e queria ficar até lá, uma fórmula que aceito porque é o Xavi, é uma pessoa honesta e digna, uma lenda dos adeptos, ama o Barcelona e está totalmente comprometido com o clube", disse.Relativamente aos objetivos desportivos da equipa, o presidente revela que os resultados não estão a corresponder ao esperado."Do ponto de vista desportivo, as coisas não estão a correr bem. Viemos de uma época em que ganhámos a Liga e melhorámos o plantel e, por isso, as expectativas não estão a ser correspondidas. A Liga é difícil, mas não excluímos a possibilidade de a ganhar, embora tenhamos de terminar o campeonato na melhor posição possível. Temos de dar tudo o que temos para tentar ganhar a Liga dos Campeões. Temos agora o Nápoles e vamos dar um passo de cada vez, com otimismo e caráter, sem perder a concentração e com o treinador a dar tudo. Sei que com o empenho dos jogadores, podemos atingir alguns dos objetivos a que nos propusemos", acrescentou.Laporta reconheceu o momento difícil que o emblema catalão está a atravessar, revelando que o clube está sob controlo institucional e económico, contudo não baixa os braços e apela à união e ao apoio dos adeptos. "A situação não está agradável para ninguém e é necessária união neste momento. Quero agradecer aos adeptos, que apoiaram a equipa nos momentos mais difíceis nesta época, demonstraram que são os melhores adeptos do mundo. Tivemos a segunda melhor assistência de toda a temporada contra o Villarreal. Peço-lhes que voltem a estar presentes frente ao Osasuna, porque esta equipa e o clube merecem", concluiu.