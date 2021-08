Lenço de papel usado por Messi na despedida do Barcelona à venda por 855 mil euros

O lenço que Messi usou para enxugar as lágrimas, na conferência de imprensa na qual se despediu do Barcelona, está à venda por... um milhão de dólares, cerca de 855 mil euros.





Um adepto que terá marcado presença no auditório de Camp Nou diz ter encontrado o lenço no caixote do lixo, aproveitando a oportunidade para tentar fazer negócio.O vendedor brinca com a situação, acrescentando ainda que o lenço é um "artigo único", já que "permite clonar material genético do futebolista".