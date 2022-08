Lewandowski apresentado no Barcelona: «Estou muito orgulhoso de estar aqui, é um desafio enorme»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional polaco Robert Lewandowski mostrou-se esta sexta-feira "muito orgulhoso" e consciente do "desafio enorme" que tem pela frente no novo clube, o Barcelona, durante a conferência de imprensa formal de apresentação.

"Estou muito orgulhoso de estar aqui. É um desafio enorme, não só como goleador, mas também em fazer com que os outros jogadores deem o melhor de si próprios", disse o avançado de 33 anos, com direito a receção de milhares de adeptos nas bancadas do Camp Nou.

Considerado melhor jogador do mundo em 2020 e 2021, Lewandowski, assinou contrato por cinco épocas com o Barça este verão, transferindo-se do Bayern Munique, pelo qual alinhou desde 2014, num negócio estimado em 50 milhões de euros.

"Sei que os últimos anos não foram fáceis para o clube, mas sei que posso ser muito melhor no futuro com esta equipa. Temos um potencial enorme", afirmou.

Ao serviço do Bayern, o ponta-de-lança polaco marcou 344 golos em 375 jogos durante as oito temporadas nas quais foi sempre campeão germânico, além de conquistar a Liga dos Campeões em 2020.

Antes, já na Alemanha, mas ao serviço do Borussia Dortmund, fora bicampeão da Bundesliga em 2011 e 2012.