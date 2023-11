Lewandowski deixou Lamine Yamal de mão estendida no Barcelona-Alavés: polaco já veio explicar-se

O clima de tensão no Barcelona vai aumentando a cada dia que passa. A mais recente polémica na formação catalã tem Robert Lewandowski e Lamine Yamal como protagonistas.

Tudo aconteceu na segunda parte do último jogo do Barça na Liga espanhola, frente ao Alavés, quando a equipa de Xavi Hernández corria contra o tempo para tentar virar o resultado e vencer o encontro - o que acabaria por acontecer (2-1). O jovem criativo formado na cantera blaugrana decidiu arrancar sozinho pela ala direita e finalizar ele mesmo para defesa apertada de Sivera, que defedeu para fora. No coração da área estava Lewandowski, que pedia um cruzamento atrasado ao companheiro de equipa. O jovem cruzou-se com o polaco e tentou cumprimentá-lo, como que pedindo desculpa pela decisão que tomou, mas o gigante ignorou por completo e deixou Lamine de mão estendida. O momento foi captado pela transmissão televisiva do encontro e prontamente reproduzido dezenas de vezes nas redes sociais, com grande parte dos internautas a reprovarem a atitude do camisola 9.

Em conferência de imprensa ao serviço da seleção polaca, Lewandowski veio comentar a situação, afirmando que nada passou de um lance normal de jogo. "Foi uma brincadeira. Às vezes é normal que dentro do campo se diga algo ou se grite para que alguém nos oiça. Não há qualquer história por detrás de tudo isto ou significado. Não há nada para comentar, na verdade", começou por dizer a figura do ataque da Polónia, comentando de seguida a relação que tem com o jovem. "Falo com ele muitas vezes durante o jogo, ajudo-o e dou-lhe conselhos", sublinhou.

Quem também foi chamado a comentar toda esta alegada polémica foi Deco. Em entrevista à 'Rac1', o ex-internacional português, atual diretor de futebol do Barcelona, realçou o papel protetor do avançado para com o jovem jogador num outro lance durante o jogo. "Quando Lamine sofre uma falta para penálti e os jogadores do Alavés vão para cima dele, o primeiro a empurrar os dois centrais é o Lewandowski. Podemos ficar com essa imagem ou com o incidente da mão. É um dos que mais cuida dos jovens", vincou.



Lewandowski viria mesmo a ser determinante para o Barcelona conquistar os três pontos na receção ao Alavés, uma vez que foi o polaco que apontou os dois golos da vitória catalã.



O momento entre Lamine Yamal e Lewandowski: