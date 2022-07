Lewandowski e a mudança para o Barcelona: «Foi a decisão mais difícil da minha vida»

Robert Lewandowski vai prosseguir a carreira no Barcelona, faltando apenas realizar os exames médicos e assinar para que a transferência seja concluída. O avançado vai depois rumar aos Estados Unidos para a digressão dos catalães pelo país, mas antes falou com o 'Bild', tendo confessado que já falou com o novo treinador."Encontrei-me com o Xavi em Ibiza e ele disse-me que espera que ganhemos muitos títulos juntos", frisou, revelando que os dois tiveram "uma química boa de imediato" nesse encontro."Queria jogar noutra liga, mas foi a decisão mais difícil da minha vida. Queria viver noutro lugar", confessou, acrescentando: "O Barcelona teve problemas no ano passado, mas fizeram boas contratações e estão no caminho certo para regressar ao topo."Lewandowski afirmou ainda não ter tido "tempo para uma despedida" oficial do Bayern e garantiu estar tranquilo depois do que fez pela equipa nas últimas oito épocas. "O Bayern e eu fizemos coisas desnecessárias. Penso que as duas partes estão satisfeitas agora. O Bayern vai receber muito dinheiro e eu posso ir para o Barcelona", reconheceu.