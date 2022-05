Lewandowski muito perto do Barcelona: 'Sport' até já fala em valores

A transferência de Robert Lewandowski do Bayern Munique para o Barcelona é dada como certa pelo jornal espanhol 'Sport', que avança mesmo que a mudança do internacional polaco para a Catalunha é "uma questão de tempo".O acordo entre os dois clubes será fechado por 40 milhões de euros, mais um bónus que não é revelado pela mesma fonte, que cita ainda alguns meios de comunicação polacos. Este é um valor que o emblema alemão não pode recusar, até porque o próprio avançado polaco - termina contrato em junho de 2023 - já manifestou a vontade de sair e rumar ao Barcelona.O 'Sport' escreve ainda que Lewandowski vai assinar um contrato válido até 2025 e será a principal cara do projeto de Xavi Hernández e Joan Laporta. O diário espanhol dá ainda conta de que Pini Zahavi, agente do polaco, esteve em Barcelona esta semana e até já comprou uma camisola dos blaugrana com o nome do jogador de 33 anos.