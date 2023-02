Lewandowski vai custar mais 1,25 milhões de euros ao Barcelona

O Barcelona vai ter de pagar mais 1,25 milhões de euros ao Bayern Munique no âmbito da contratação de Robert Lewandowski, isto depois do avançado polaco ter apontado diante do Manchester United, na quinta-feira, o seu 25.º golo da temporada. Com este registo, o dianteiro cumpriu um dos objetivos fixados no acordo de transferência, que prevê o pagamento dessa verba sempre que este atinja essa marca em cada temporada.Desta forma, a contratação de Lewandowski ao Bayern ascende já aos 46,25 milhões de euros, já que no início da temporada os catalães tinham pagos 45M€ fixos pela transferência. A transação poderá chegar a um máximo de 50M€, algo que poderá ser facilmente alcançado caso o polaco repita nas próximas três temporadas o registo goleador que já tem este ano.