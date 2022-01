Lista de convocados do Barcelona surpreende por causa de Dani Alves

Xavi divulgou esta quarta-feira a lista de convocados do Barcelona para o jogo Linares (16 avos de final da Taça do Rei) e o destaque vai para a chamada de Dani Alves ainda que ainda existam certezas se pode ser utilizado. "Pendente de confirmar inscrição", pode ler-se.Na lista destaca-se ainda a presença de 9 jogadores da equipa B por causa do surto de covid-19 que afeta a equipa principal.Pedri e Ferran Torres foram os últimos da primeira equipa da formação espanhola a integrar o batalhão de afetados pela Covid-19, que é composto ainda por Páez Gavira (Gavi), Ousmane Dembélé, Ez Abde, Sergiño Dest, Philippe Coutinho e Alejandro Balde, após as recuperações de Jordi Alba e Dani Alves.O presidente do Barcelona também está positivo. Laporta está "bem" e "assintomático", encontrando-se em isolamento.