Luis Suárez e a saída do Barcelona: «Mandaram-me para o campo 3, isso não se esquece...»

Mais de um ano passou desde que Luis Suárez trocou de forma surpreendente o Barcelona pelo At. Madrid e nem mesmo esses mais de 365 dias chegaram para o avançado uruguaio esquecer a forma como tudo sucedeu. À ESPN, o dianteiro assume ainda estar ressentido com os catalães, pois considera que merecia outro tratamento. O avançado uruguaio não diz nomes, mas tudo indica que as suas críticas sejam direcionadas a Ronald Koeman.





"Creio que não merecia ter saído da forma como saí. Pois se tens tanta autoridade, enfrentas-me, cara a cara, explicas-me tudo e depois não me dizes que contas comigo para o jogo seguinte se não houver acordo para a minha rescisão. Mandaram-me treinar no campo 3, que está à parte de tudo. São coisas que não nos esquecemos", assumiu o uruguaio, que mesmo estando num rival (At. Madrid) se continua a assumir como culé."Ver o que está a acontecer dói como culé que sou, pois ganhei muito carinho pelo clube, deu-me tudo. Confiou em mim num momento complicado da minha carreira. Dói-me pelos amigos que lá tenho, as amizades, pelas pessoas que trabalham no clube dia a dia. Dói vê-lo assim".Suárez lembrou ainda o regresso a Camp Nou, assumindo uma sensação distinta. "No ano passado voltar a Camp Nou e ter o Messi como rival foi estranho. Agora será estranho não ver o Leo com a camisola do Barcelona, mas as coisas acontecem por alguma razão. Agora está em Paris e eu no Atlético, quando há um ano estávamos no Barça".A finalizar, a vida presente, no At. Madrid. "Ter a confiança dos colegas, das pessoas, dos adeptos... eles confiam no meu potencial e no que posso dar. Acreditam em mim e isso faz-me sentir importante. No plantel há uma atmosfera espectacular".