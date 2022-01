Luuk De Jong: «Se percebem que fazem cruzamentos e acabam em nada, à terceira já não tentam»

Luuk De Jong fez esta sexta-feira o balanço daquele que está a ser o seu percurso no Barcelona. Em declarações ao 'AD Sportwereld', o experiente avançado holandês revelou como tem sido a sua adaptação ao clube, que passou de um jogador com selo de saída no mercado de transferências de janeiro para alguém que pode vir a ser fundamental para o esquema tático de Xavi Hernández.





"Creio que Xavi está um pouco surpreendido da forma como eu encaro o seu estilo de jogo. Também consigo ser um 9 para ele para que possamos fazer triangulações e assim baixar as linhas de pressão de um adversário. Xavi quer que o ponta-de-lança seja um ponto de referência, que aguente a bola e que combine com os médios da equipa. Sempre me disse para eu atrair os defesas com o objetivo de deixar espaços para que os outros possam aproveitar", começou por confidenciar o internacional holandês, que se encontra cedido pelo Sevilha até ao final da temporada.A atravessar um bom momento - conta com três golos nos últimos 20 dias -, Luuk De Jong aproveitou ainda para revelar um curioso episódio que se desenrolou na partida com o Real Madrid."Se marcas dois golos de cabeça frente ao Maiorca e Granada, os teus companheiros já sabem como te comportas dentro de campo. Contra o Real Madrid também tive dois cabeceamentos, mas isto é simples: se os meus companheiros vissem que me cruzam bolas e que acabam em nada, à terceira tentativa deixavam de fazê-lo, é lógico, é assim que é o futebol", concluiu.