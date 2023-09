'Mago' que 'tirou peso de cima' e 'voltou a ser Menino de Ouro': João Félix aos olhos da imprensa espanhola

João Félix protagonizou mais uma grande exibição pelo Barcelona, agora na Liga dos Campeões, deixando a imprensa espanhola de novo rendida. O português marcou dois golos e fez uma assistência na vitória por 5-0 diante do Antuérpia e já há quem anteveja uma época gloriosa para o clube e para o jogador.



"O português quer deixar claro que o facto de que querer jogar no Barcelona não era um capricho, havia uma intenção nas suas palavras. Ganhou as bancadas em apenas dois jogos. Vê-se que está contente e a sua qualidade floresce com a mudança da camisola", escreve o diário 'Marca', de Madrid.



O 'As' também não poupa nos elogios. "O Barça mostra progressos futebolísticos que no ano passado pareciam impossíveis. Entre outras coisas, porque não tinha João Félix. É cedo para dizer até onde vai chegar o português, mas ninguém pode negar que neste momento ele é o sorriso do Barça."



Na Catalunha, o 'Mundo Deportivo' apelida o português de 'mago'. "Depois de um verão de calvário no Atlético Madrid, João Félix não só levantou a cabeça como já irradia felicidade. Em apenas três semanas no Barcleona, no seu terceiro jogo como blaugrana, segundo a titular de forma consecutiva, o avançado português mostrou que já tirou um peso de cima. Agora sente-se liberto, com confiança e com muita vontade de triunfar no clube onde sempre sonhou jogar desde pequenino."



E prossegue: "Apenas três dias depois de se estrear como goleador blaugrana diante do Betis, o mago português voltou a ver a porta abrir para o caminho de vitória na Chmapions. (...) "João Félix está de volta e, com a sua magia, o Barça pode voltar a sonhar na Europa."



O 'Sport', por sua vez, refere-se a Félix como "uma peça importante para o grupo" no futuro. "O grande protagonista voltou a ser o 'Menino de Ouro', que completou a sua segunda grande noite blaugrana e, tal como aconteceu diante do Betis, começou com um sorriso de orelha a orelha. Eleito MVP do jogo, onde fez dois golos e uma assistência, deixou bem claro que será uma peça importante no grupo. Ele está feliz, mas os seus companheiros têm ainda mais razões para estarem."



O mesmo jornal, também da Catalunha, acrescenta: "É preciso não criar demasiadas ilusões, mas João Félix já caiu de pé no Barça. Encaixa no sistema, tem o talento e a criatividade necessários para triunfar. Entende-se com os seus companheiros na perfeição. Recuperou a confiança, pelo menos o sorriso, e traz um sem número de soluções a uma equipa que precisava de inspiração. Uma contratação de impacto direto."