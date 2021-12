Mais uma de Dembélé: agora chegou atrasado ao jantar da equipa

Ousmane Dembélé parece ter um problema com os relógios e a pontualidade... Depois dos já sabidos casos de atrasos para treinos do Barcelona, que já lhe valeram algumas multas, o avançado francês voltou esta quarta-feira a chegar já bem para lá da hora combinada a um evento do clube catalão, no caso o jantar de equipa organizado pela equipa técnica e que foi pago por Pedri, num gesto de reconhecimento aos colegas pela conquista do Troféu Kopa.Ora, se o 'pagante' Pedri foi o primeiro a chegar, pouco depois das 20 horas, o francês apenas entrou no espaço de restauração onde a equipa se juntou às 21h05, algo que foi naturalmente comentado pela imprensa catalã, nomeadamente o 'Sport'. Bem antes dele chegaram todos os outros elementos da equipa, incluindo Kun Agüero, avançado argentino que se encontra afastado dos relvados devido a um problema cardíaco.Este jantar, refira-se, foi organizado pela equipa técnica para reforçar o espírito de grupo tendo em vista o que aí vem, nomeadamente o duelo da próxima semana diante do Bayern Munique, no qual os catalães jogarão a continuidade na Liga dos Campeões.