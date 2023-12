Matheus Cunha imune à polémica em torno de João Félix: «Fico muito feliz sempre que faz golo»

Matheus Cunha, avançado internacional brasileiro, é um dos três jogadores recentemente entrevistados pela DAZN. O criativo de 24 anos, que atualmente representa os ingleses do Wolverhampton, comentou a relação de amizade que preserva com João Félix desde os tempos em que dividiram balneário no Atlético Madrid, afirmando que continua a torcer pelo português, apesar de agora estar ao serviço do Barcelona."Eu e o João (Félix) éramos - e somos ainda - amigos, mas o tempo que a gente passou junto foi de uma parceria muito forte, então você não tem como não torcer por alguém que teve esse tempo maravilhoso contigo. Tanto o João como a família dele… A gente dividia 'camarote' (quarto) no Atlético, então, acaba que todo o mundo se conhecia, todo o mundo se dava super bem… Várias vezes saímos, fazíamos coisas juntos, então, sem dúvida: você torce bastante. Eu fico muito feliz sempre que ele faz golo, sempre que ele vai tendo sucesso, e bom, acho que o João e todos aqueles que passaram na minha vida que a gente cria carinho, a gente não pára de torcer… E desejo sempre para o João tudo certo e que ele continue fazendo muitos golos. E mais importante: que ele seja feliz, porque, quanto mais a gente joga, é aquilo que a gente mais busca, não é? É ser feliz. Então, acho que, ser feliz é o mais importante", disse o avançado, em declarações citadas pela DAZN.