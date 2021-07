Matheus Fernandes revoltado com Barcelona após despedimento por e-mail: «Só disseram tchau e tchau»

Matheus Fernandes já não é jogador do Barcelona, mas continua a dar que falar aos catalães. Agora no Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, o médio brasileiro revelou a sua versão de como os catalães lhe comunicaram a saída.





"Não sabia, e quando recebi não acreditei (sobre a rescisão). Estava em casa, ia sair com a minha mulher e recebo uma mensagem do pessoal do clube a perguntar se ainda tinha o mesmo e-mail, confirmei e aí recebi. Não entendi bem, mandei para o meu empresário e advogado. Disseram-me que era a minha rescisão. Disse: "ah, mentiram, não fizeram isso". Passou um tempo e estava na imprensa. Nem uma conversa, nada, nem me ligaram para dizer 'oi e tchau'", afirmou em entrevista ao Globoesporte, garantindo que já há um processo a decorrer em tribunal. "Só disseram tchau e tchau. Foi errado, foi feio da parte do clube. Nem sei como está [o processo], deixo na mão dos meus advogados".E prosseguiu: "Não sei o que a direção fez, o que aconteceu com o Barcelona. Sei lá, está a tomar um rumo muito estranho. Despediram um por telefone, depois outro por e-mail. Não custa nada chamar para conversar. Não há acordo? É assim, não contamos contigo. Em qualquer trabalho pode dizer que não contam connosco. Tem de ser conversado. Mas não é uma chamada e já era, um e-email e já era. Acho muito antiprofissional".Matheus Fernandes não esconde que jogar no Barcelona era o seu sonho desde criança mas assim que lá chegou virou quase... pesadelo. "Quando cheguei lá não me tratavam como atleta. Disse-o ao diretor, que não me estavam a tratar como um jogador profissional do Barcelona. Independente se ganho muito, pouco, se foi feito isso ou aquilo, sou atleta do Barcelona. Não quero nada, se vou jogar ou não, mas quero ser tratado igual. Os outros jogadores tiveram apresentações e eu não tive. Foi marcada umas dez vezes e não foi feita. Fiquei um pouco chateado. Olhando de fora pensava uma coisa e ao chegar lá trataram-me de forma diferente. Não sei se é com todos, comigo aconteceu muita coisa negativa. Tenho a cabeça tranquila, sei do meu potencial. Não é o clube que vai manchar minha carreira. Vou trabalhar no Palmeiras, treinar forte e jogar forte. Muitas coisas ainda estão para acontecer. Quero escrever o meu nome na história do Palmeiras conquistando títulos. Espero que seja uma passagem muito boa", concluiu.