Matheus Fernandes vai processar Barcelona por despedimento injustificado

Matheus Fernandes já não é jogador do Barcelona, mas continua a dar que falar aos catalães. O médio brasileiro pretende processar o emblema espanhol por considerar que a sua rescisão foi indevida, avança esta segunda-feira a 'Rádio Barcelona'.





O Barcelona rescindiu com o jogador no penúltimo dia de junho, depois de uma passagem sem grande destaque pelos catalães. Matheus chegou ao clube em janeiro de 2020 e assinou até junho de 2025, mas nem cumpriu metade do contrato nos culé.Recorde-se que os blaugrana pagaram sete milhões de euros pelo canarinho, de 23 anos, que começou por ser emprestado ao Valladolid na segunda metade da temporada 2019/20 e só realizou um jogo oficial pelo Barcelona desde que chegou.