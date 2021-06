Memphis Depay assume desejo de jogar no Barcelona e admite "novidades em breve"

Memphis Depay admitiu que o seu grande objectivo é a transferência para o Barcelona e poder jogar às ordens de Koeman. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Áustria, o jogador holandês deixou claro que os contactos que estão a decorrer e pode haver "novidades em breve".





"Todos sabem que já estou em negociações com o Barcelona há algum tempo e que o meu desejo é jogar com o Koeman", disse esta quarta-feira.Há mais de um ano que decorrem as negociações entre o clube catalão e o Lyon para a transferência de Depay mas sem conseguirem chegar a um acordo. Memphis Depay voltou a estar perto da transferência para o Barcelona no mercado de inverno mas o limite salarial imposto ao clube blaugrana não o permitiu.As negociações para a transferência para a próxima época ainda estiveram paradas devido às notícias de que Koeman poderia abandonar o comando técnico do Barcelona.Com a confirmação da continuidade de Koeman e com Memphis Depay a assumir publicamente o seu desejo de rumar ao Barcelona tudo indica que a transferência vai mesmo acontecer.