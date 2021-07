Messi aceita corte de 50% para continuar no Barcelona: espanhóis falam em princípio de acordo

Barcelona e Messi já terão chegado a um princípio de acordo para a celebração de um novo contrato, revela esta quarta-feira o 'Sport'.

De acordo com o jornal catalão, o avançado argentino, de 34 anos, aceitou reduzir o salário atual em 50 por cento e vai assinar por cinco temporadas com os blaugrana. Quer isto dizer que, a confirmar-se este princípio de acordo, Messi terminará a carreira no Camp Nou.





"Messi aceitou as condições que o Barça impôs porque entende que a situação económica do clube é muito complicada e deve ser o primeiro a dar o exemplo", escreve o 'Sport', garantindo que as negociações "estão em estado muito avançado e seria muito raro" caso não venham a concretizar-se.O jornal catalão adianta ainda o valor da cláusula de rescisão (350 milhões de euros) e refere que o novo vínculo de Messi com o Barcelona será oficializado até ao final do mês.