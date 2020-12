Messi admite: «Estive mal no verão, mas já vinha de antes»

Messi assume que esteve com um pé fora de Barcelona, que o final da temporada passada o afetou bastante, mas que tal já pertence ao passado. Num excerto de uma entrevistaa Jordi Évole, que será divulgada a 27 de dezembro, o avançado do Barcelona dá a entender que os problemas já fazem parte do passado e que irá continuar no seu clube de sempre.





"É verdade que estive mal no verão, mas já vinha de antes. Como acabou a época, o 'burofax' e tudo o que aconteceu antes do verão... Depois arrastei um pouco para o início da época, mas agora estou bem. Estou bem e com vontade de lutar a sério por tudo aquilo que temos pela frente. Estou entusiasmado. Sei que o clube está a passar por um momento complicado, a nível de equipa e de clube, mas estou com 'ganas'", garante Messi.Recorde-se o argentino poderá assinar por qualquer equipa como jogador livre a partir de janeiro.