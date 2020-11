Messi após a arrepiante mensagem a Maradona: «Até sempre, Diego»

O Barcelona regressou este domingo às vitórias na Liga espanhola e subiu ao sétimo lugar, ao golear por 4-0 na receção ao Osasuna, em jogo da 11.ª jornada, marcado por homenagens a Diego Maradona. Messi fechou o resultado e nesse momento fez questão de exibir a camisola número '10' do Newell's Old Boys - clube que representou na formação e no qual 'El Pibe' jogou durante uma época, em 1993/94 -, e apontando para o céu.Já depois do final do encontro, Messi publicou uma mensagem nas redes sociais: "Até sempre Diego".