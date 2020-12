Messi após ultrapassar Pelé: «Nunca pensei que quebraria um recorde, muito menos este»

Ao marcar no triunfo do Barcelona (0-3) sobre o Valladolid, Lionel Messi ultrapassou Pelé e tornou-se no jogador com mais golos por um único clube. São agora 644 os golos apontados pelo argentino com a camisola do Barça, fixando assim um novo registo histórico ao qual o capitão dos catalães reagiu, através das redes sociais, admitindo que nunca pensou quebrar qualquer recorde e partilhando agradecimentos.





"Quando comecei a jogar futebol, nunca pensei que quebraria um recorde. E muito menos este que consegui e pertencia a Pelé... Só posso agradecer a todos aqueles que me ajudaram ao longo dos anos, os meus companheiros, a minha família, os meus amigos e todos os que me apoiam todos os dias. Abraço!", escreveu Messi, no Instagram.